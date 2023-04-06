В Министерстве образования, науки, культуры и спорта состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший студент 2022 года».

В мероприятии приняли участие министр образования и науки Жанна Андреасян, заместитель министра Артур Мартиросян, ректоры и студенты вузов.

Конкурс проводился в два этапа — внутриуниверситетский и межвузовский (республиканский) по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в следующих областях: естествознание, общественные науки, арменоведение, гуманитарные науки, медицина, инженерия и культура-спорт.

Поздравив лучших студентов республики с важным достижением, министр Жанна Андреасян, сказала, что признание победителем конкурса «Лучший студент» почетно, но в то же время обязывает

«Ты осознаешь, что можешь быть примером для других студентов, что отныне твое поведение-это поведение лучшего ученика, и ты чувствуешь большую ответственность. это не только оценка знаний, но и Ваша оценка как гражданина, что является одной из важных составляющих этого конкурса, — сказала она, пожелал студентам, чтобы эта победа стала стимулом на их профессиональном и гражданском пути для продвижения вперед и достижения новых успехов. — Уверена, что каждый из вас в своем окружении уже доказал, что результат сегодняшнего конкурса не случаен, а закономерен».

Лучших студентов приветствовала также ректор Гаварского государственного университета Рузанна Акопян:

Конкурс «Лучший студент» — это платформа, которая дает возможность студентам измерить свои знания, процесс обучения, это важный стимул и пример для других студентов, чтобы смело участвовать в конкурсе»,- отметила магистрант факультета европейских языков и коммуникации ЕГУ Наре Шалунц.

А студентка горисского государственного университета Мелания Тевосян, которая также преподает в школе армянский язык и литератур», отметила, что эта награда дала ей еще одну возможность подняться, потому что образование — единственное оружие, которым можно покорять миры. «Эта не только моя награда, но и победа моего вуза и области».

Студент Международного университета Евразия Эдгар Манучарян, поблагодарив организаторов конкурса, заверил, что конкурс является стимулом для всех студентов глубже заняться исследовательской работой и быть активными в процессе учебы.

Для студентки Академии государственного управления РА Милены Мкртчян звание лучшего студента республики обязывает, а премия — лучший стимул со стороны государства заниматься образованием и наукой, исследовательской работой.