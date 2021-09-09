Дилижан, который часто называют «Маленькой Швейцарией Армении» – один из красивейших курортных городов Армении. Именно здесь под сводами отеля Best Western собрались свыше 200 молодых людей из Армении, ну и плюс наши соотечественники из других стран, которые с 7 по 13 сентября принимают участие в форуме Buissup Global.

Впрочем, каких-либо возрастных ограничений изначально предъявлено не было. Но даже невооруженным глазом было видно, что средний возраст участников колеблется в пределах 23-25 лет. А это как раз та активная часть населения, которая обладает способностью не только следовать сложившимся экономическим канонам, но и преобразовывать их. К тому же молодежь больше готова рисковать и без труда воспринимает различные новшества. Во многом из-за такой «особенности» молодежное предпринимательство становится отправной точкой роста экономики любой страны и одним из приоритетных направлений малого и среднего бизнеса.

Учитывая все это, Ассоциация армянских предпринимателей, которая была создана в 2019 году при поддержке группы компаний «Ташир», решила предоставить более чем 200 участникам Buissup Global Forum уникальную возможность получить новые навыки, презентовать свои проекты и найти партнеров для их реализации. Как отметил в своей приветственной речи президент и учредитель Ассоциации армянских предпринимателей, основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, «сегодня мы видим, какой огромный потенциал есть у современной молодежи, как много талантливых ребят готовы воплощать собственные бизнес-идеи в жизнь».

Поэтому крайне важно, продолжил он, всесторонне консолидировать ресурсы, дать импульс к развитию деловой активности в молодежной среде и создавать условия для развития подобных проектов. В этом смысле Buissup Global Forum и выступает в качестве образовательно-дискуссионной площадки, целью которой является создание платформы для развития молодежного предпринимательства в Армении. Кстати, это мероприятие станет финальным этапом к проведению Армянского бизнес-форума 2021 (Armenian Business Forum 2021), который состоится 20 сентября в Ереване.

Назени Ованнисян // Фото: fb/Buissup

Создать новое бизнес-сообщество

Сама Ассоциация армянских предпринимателей является некоммерческой организацией, объединившей успешных бизнесменов армянского происхождения с целью налаживания и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Арменией. Основная миссия Ассоциации – создать в России новое армянское бизнес-сообщество, формирующее взаимовыгодные деловые партнерства и культуру доверия среди предпринимателей.

Учредителями Ассоциации являются люди, которые за годы своей деятельности внесли значимый вклад в развитие крупного бизнеса в Армении и России, способствовали укреплению торгово-экономических связей между двумя странами и развитию партнерских взаимоотношений в сфере российско-армянского предпринимательства. Это президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, председатель Совета директоров группы компаний «Авилон» Камо Авагумян, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян, первый вице-президент группы компаний «Ташир» Варужан Артенян, председатель Совета директоров АКБ «ФОРА-БАНК» Гайк Игнатян, председатель Совета директоров группы компаний «РАНД-ТРАНС», NEBO.digital Карен Авагумян, генеральный директор компании «Лудинг» Армен Шахазизян.

Резидентами Ассоциации являются не только действующие успешные предприниматели, но и будущие, для развития которых Ассоциация как раз и разработала ряд образовательных мероприятий и намерена в перспективе их продолжить.

Наладить контакты и еще больше развить свои проекты

Помимо образовательного компонента, одной из главных целей Buissup Global Forum, как отметила исполнительный директор Ассоциации армянских предпринимателей Гоар Гумашян, является привлечение инвестиций в Армению.

– Более 200 участников форума представили в ходе отборочного тура свои бизнес-проекты, которые направлены на развитие различных отраслей армянской экономики. Мы прекрасно осознаем, что те молодые люди, которые сегодня находятся на этом мероприятия, станут в будущем движущей силой отечественной экономики. Поэтому мы в лице Армянской ассоциации предпринимателей намерены оказать содействие в продвижении их бизнес-идей, – пояснила г-жа Гумашян.

Если говорить о направленности представленных проектов, то они охватывают довольно широкий спектр – от развития сферы информационных технологий, до сельскохозяйственного сектора и образования. К примеру, как рассказала нам одна из участниц форума Шушаник Шагбазян, на мероприятии она представляет стартап, нацеленный на развитие образовательной сферы.

– Наш стартап называется Uteach. Это специальная платформа, с помощью которой любой человек, вне зависимости от рода своей деятельности, за считанные минуты может создать свой собственный профессиональный сайт, предназначенный для обучения. Будь то преподавание языков, точных наук или просто обучение основам макияжа. Платформа позволяет размещать на сайте онлайн видео-уроки, прикреплять к ним экзаменационные тесты и пр. Иначе говоря, мы стараемся онлайн обучение привести к более высоким стандартам, и заодно сделать так, чтобы люди могли свои знания трансформировать в бизнес, – рассказала проект-менеджер стартапа Uteach.

Главное, что ее привлекло для участия в Buissup Global Forum в Дилижане, это желание пообщаться с людьми – представителями молодого бизнес-сообщества Армении, которые в дальнейшем могут помочь в развитии бизнес перспектив. Ну и, конечно же, еще больше развить свой проект, довести его, так сказать, до идеального состояния с помощью менторов и преподавателей.

Другой наш собеседник – Вардан Топчян, представляет на форуме проект по лиофилизации фруктов армянской природы.

– Это специальная техника заморозки под вакуумом, в результате которой, так сказать, убирается из продуктов около 90% воды, а полученный конечный продукт сохраняет ту консистенцию и тот состав витаминов и активных элементов, которые изначально были в натуральном продукте.

Основная изюминка нашего проекта в том, что мы, во-первых, нацелены именно на фрукты армянской природы, которые, как известно, содержат в себе очень много микроэлементов. Во-вторых, рассматриваем не просто лиофилизацию отдельных продуктов, а их комбинацию, что может применяться также в качестве пищевых и биологически-активных добавок, – детально изложил суть дела проект-менеджер стартапа.

Успешные предприниматели поделятся опытом

Таких проектов – разнонаправленных, интересных и многообещающих – на форум представлено очень много. Есть, кстати, и такие проекты, которые пока находятся в зародышевом состоянии и требуют тщательной работы для того, чтобы стать окончательным бизнес-проектом. В любом случае, все участники этого мероприятия в течение недели участвуют в серии образовательных и деловых программ, лекциях и других дискуссионных форматах.

Темы выступлений основных спикеров, среди которых главы крупных компаний, в том числе транснациональных корпораций, представители успешных стартап-проектов, фондов по развитию предпринимательства и квалифицированные бизнес-тренеры, охватывают все то, что нужно для успешного запуска собственного бизнеса. Это и основы предпринимательской деятельности, и управление финансами, и маркетинг, продажи, коммуникации и др.

Главной же фишкой в программе BuissUp Global Forum станет панельная дискуссия на тему «Миссия 2030: технологическое будущее Армении и развитие бизнеса», в которой примут участие директор компании Synopsys Armenia Овик Мусаелян, генеральный директор FAST Foundation Армен Оруджян, основатель Startup Armenia Акоп Акопян, основатель The Crowdfunding Formula Геворг Погосян.

Итогом мероприятия в Дилижане станет возможность для молодых предпринимателей представить свои проекты профессиональному жюри. Финалисты, прошедшие отбор, представят их 20-го сентября на Армянском бизнес-форуме 2021, в котором примут участие представители крупного бизнеса и инвесторы.