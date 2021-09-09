Сборная Армении по шахматам стартовала в онлайн олимпиаде, проводимой под патронажем ФИДЕ на сервере Chess.com.

Как и в прошлом году, наша команда выступает в высшем дивизионе, составленном из 25 сильнейших посеянных и 15 квалифицированных сборных команд, разбитых на 4 подгруппы. По результатам однокругового турнира две лучшие сборные из каждой подгруппы продолжат борьбу в четвертьфинале. Этап плей-офф пройдет 13-15 сентября. После трех туров наша сборная с 3 очками занимает 5 место в группе «А». Армянские шахматисты сыграли вничью с Грецией (3:3), проиграли Ирану (2:4) и победили Грузию (3,5:2,5). С 6 очками турнирную таблицу возглавляют сборные Китая и Казахстана. Иран имеет 5, Греция – 4, Румыния и Индонезия – по 2, Грузия и Монголия – по 1, Австралия – 0 очков.

На каждую игру команда может заявить шесть игроков, в том числе минимум 2 женщины и по одному юноше и девушке в возрасте до 20 лет. Контроль времени – 15 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. В прошедших играх за Армению выступили Айк Мартиросян, Оганес Габузян, Роберт Оганесян, Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Сусанна Габоян, Сирануш Гукасян, Арам Акопян, Анна Саргсян и Мариам Мкртчян.

Онлайн шахматная олимпиада проводится с прошлого года. В 2020 году сборная Армении при скандальных обстоятельствах завершила выступление на стадии 1/4 финала. Во время первого матча нашей команды со сборной Индии произошел сбой сервера Сhess.com, в результате чего Айк Мартиросян в ничейной позиции просрочил ответный ход и проиграл. Индусы выиграли встречу со счетом 3,5:2,5, а ФИДЕ отклонила протест нашей федерации, утверждающей, что сбой произошел по вине платформы, а не из-за проблем с интернетом. В знак протеста наша сборная отказалась от проведения ответного матча и выбыла из дальнейшей борьбы.